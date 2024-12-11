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        Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam dönemine ait hamam bulundu

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda Türk-İslam dönemine tarihlenen hamam gün yüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:24
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        Amorium Antik Kenti'nde Türk-İslam dönemine ait hamam bulundu
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda Türk-İslam dönemine tarihlenen hamam gün yüzüne çıkarıldı.

        Davulga beldesi Hisar Mahallesi'nde yer alan Amorium Antik Kenti'ndeki kazılar, 2013'ten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle, Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp başkanlığında yürütülüyor.

        Bakanlıkça 2020'de 12 aylık kazı statüsüne alınan antik kentteki çalışmalar, "Geleceğe Miras Projesi"ne dahil edildi.

        "Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırını, tahıl ambarının yanı sıra çok sayıda farklı buluntu gün yüzüne çıkarıldı.

        - Hamam, bu yılın en önemli buluntularından biri

        Gökalp, AA muhabirine, kazıların Bizans döneminde yapıldığını tahmin ettikleri Yukarı Şehir'deki "iç sur" kısmında yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi.

        Burada çok sayıda Türk-İslam dönemi seramiklerinin tespit edildiğini anlatan Gökalp, şöyle konuştu:

        "Bakanlıktan aldığımız destekler sayesinde kış ayında olmamıza rağmen hala kazılar, devam ediyor. İç surda, Selçuklu ve beylikler döneminde ciddi yerleşim olduğunu tespit ettik. Bu yılın en önemli buluntularından biri Türk-İslam yerleşimine ait bir hamam bulmuş olmamız. Büyük ölçüde korunmuş bir hamam. Temel seviyesinin daha üstünde. Örtü sistemi yıkılmış olsa da hamam tipolojisini okuyabildiğimiz bir yapı. Yani, külhanı, cehennemliği, sıcaklığı ve ılıklığı olmak üzere dikdörtgen planlı ve küçük bir hamam bulmuş olmamız bizi çok mutlu etti."

        - İç sur, tamamen ortaya çıkarılacak

        Gökalp, Selçuklu ve beylikler dönemi yaşantısına ilişkin bulunanların değerlendirmelerinin yapıldığını dile getirdi.

        İç surdaki kazılarda yer yer 3 metreye kadar inildiğini anlatan Gökalp, "Burada ciddi bir dolgu var, kazamadığımız yerler var. İç suru tamamen ortaya çıkarmak için kazılara devam edeceğiz. Duvarları da belgeledikten sonra belki hamam ve surdaki kuleler için restitüsyon önerileri olacak. Duvarları da sağlamlaştıracağız ve ziyaretçi ağırlamaya başlayacağız. Bunların hepsi aşama aşama devam edecek."dedi.

        -"Bölge turizmine de katkı sağlayacak"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da 4 bin yıllık tarihiyle Amorium Antik Kenti'nin 7 medeniyete ev sahipliği yaptığını, Hristiyanlık ile İslamiyet için önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

        Kazılarda medeniyetlere ait buluntuların ele geçtiğine değinen Altın, şunları kaydetti:

        "Bu yılki kazı çalışmalarında 13-15. yüzyıla ait Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait materyaller ortaya çıkarıldı. Amorium Antik Kenti ile ilgili bir çevre düzenleme ve karşılama merkezi projesi hazırlandı. İlgili kurumlarımız proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Projeyi, onay aşamasından sonra 2025 yılı ve akabinde etaplar halinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede bölge turizmine de katkı sağlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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