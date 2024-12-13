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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:42
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        A.G. (41) idaresindeki 26 RK 148 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Köroğlu Beli yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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