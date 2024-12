Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Kongresi'nde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarınlara uzanan yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Göktaş, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 8. İl Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Her şey Türkiye için" diyerek kutlu bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Göktaş, bugün burada yalnızca dünü hatırlamakla kalmıyor, aynı zamanda yarınların da hayalini kurduklarını anlatarak, "Tıpkı 23 yıldır olduğu gibi hep birlikte eser siyasetimizle, hizmet siyasetimizle şehrimizi kalkındırmaya, ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin önünü açan projeler, üreticilerimize destek veren politikalar, kadınlara güç kazandıran girişimler ve her bir vatandaşın yüzünü güldürecek hizmetler burada filizleniyor, gelişiyor, serpiliyor." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın geçmişin fedakarlıklarını bugünün güçlü iradesi ve yarınların umuduyla harmanlayan bir il olduğuna değinen Göktaş, burada şekillenen iradenin, ülkenin her bir köşesinde yükselen hizmet aşkına öncülük ettiğini, AK Parti'nin sarsılmaz davasına güç kattığını dile getirdi.

Göktaş, Afyonkarahisar'ı yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerden biri haline getirmeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında pek çoğu Bakan Veysel Eroğlu zamanında yapılan ve şehre yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 6,71 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Afyonkarahisar'da aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizle toplumsal dayanışmayı artırmayı, sosyal adaleti güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin her bir köşesine yayılan bu azim, milletimizin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü daha da güçlendiriyor. Zorlukları, birlik ve beraberliğimizle aşıyor; umutları, insanımızın emeğiyle, gönlümüzün genişliğiyle yeşertiyoruz. Yarınlara uzanan bu yolda, gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği, büyüklerin birikimiyle, Türkiye'nin yarınlarını el birliğiyle inşa ediyoruz. Her bir adımda, her bir nefeste, ülkemizin bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak, bereketli topraklarımızı, zengin kültürümüzü, güçlü irademizi yeni ufuklara taşımak için durmadan çalışıyoruz. Bu büyük hedeflere varmak için gösterdiğimiz gayret, milli irademizi güçlendirmeye devam edecek."