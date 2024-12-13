Türk üniversiteleri yeşil kampüsleriyle dünyanın zirvesinde (2)
'ÜNİVERSİTELERİMİZ,BÖLGESİNİN KALKINMASINA HİZMET ETMEKTEDİR'Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.
'ÜNİVERSİTELERİMİZ,BÖLGESİNİN KALKINMASINA HİZMET ETMEKTEDİR'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Özcan Halaç Eğitim Binası açılış törenine katıldı. Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, hayırsever Halaç ailesine teşekkür etti. Hayırseverlerin desteğiyle üniversitelerde hizmet kalitesinin arttığını belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Ülkemizde her ilde üniversiteler açıldı. Üniversitelerimiz ülkemizin gençlerine hizmet etmektedir. Anadolu'da her ilde üniversitemiz var. Bu üniversitelerimiz bölgesinin kalkınmasına hizmet etmektedir. Üniversitemizin bölgenin kalkınmasına hizmet ederken bulunduğu ilin hayırseverleriyle bir araya geldiğinde üniversite kalitesi, hizmeti, hizmetten istifade eden insanların sayısı çoğalmaktadır" diye konuştu.
Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, hayırsever aileye desteğinden dolayı teşekkür edip, eğitim binasının hayırlı olmasını diledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ile törene katılanlar eğitim binasının açılış kurdelesini kesip, binayı gezdi.
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