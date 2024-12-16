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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 19:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:54
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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da aranması olan firari hükümlü yakalandı.

        Jandarma ekipleri, kent merkezinde aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K'yı yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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