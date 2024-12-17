Afyonkarahisar'da 2 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir tırda 2 milyon 930 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada 2 milyon 930 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.