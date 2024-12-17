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        Afyonkarahisar'da 2 milyon 930 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir tırda 2 milyon 930 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:42
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        Afyonkarahisar'da 2 milyon 930 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir tırda 2 milyon 930 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Araçtaki aramada 2 milyon 930 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır sürücüsüne adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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