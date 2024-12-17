Afyonkarahisar'da öğrencilere ücretsiz döner ekmek ikram edildi
Afyonkarahisar'da bir dönerci, mahallede eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye yemek ikramında bulundu.
Afyonkarahisar'da bir dönerci, mahallede eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye yemek ikramında bulundu.
Selçuklu Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Zeki Yıldız, mahalledeki öğrencilerle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, "Öğrenci dostu bir işletmeyiz. Biz de öğrenci olduk. Kampanyayı, mahalledeki öğrencilerimiz için özel olarak düzenledik. Bir öğün 200 öğrenciye döner ekmek ve ayran ikram ettik. Bundan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.
Yıldız, ilerleyen günlerde de öğrencilere yönelik yine benzer kampanyalar yapmayı planladıklarını kaydetti.
Öğrenciler, Yıldız'a teşekkür etti.
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