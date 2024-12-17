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        Afyonkarahisar'da öğrencilere ücretsiz döner ekmek ikram edildi

        Afyonkarahisar'da bir dönerci, mahallede eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye yemek ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:08
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        Afyonkarahisar'da öğrencilere ücretsiz döner ekmek ikram edildi
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        Afyonkarahisar'da bir dönerci, mahallede eğitim gören yaklaşık 200 öğrenciye yemek ikramında bulundu.

        Selçuklu Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Zeki Yıldız, mahalledeki öğrencilerle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, "Öğrenci dostu bir işletmeyiz. Biz de öğrenci olduk. Kampanyayı, mahalledeki öğrencilerimiz için özel olarak düzenledik. Bir öğün 200 öğrenciye döner ekmek ve ayran ikram ettik. Bundan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Yıldız, ilerleyen günlerde de öğrencilere yönelik yine benzer kampanyalar yapmayı planladıklarını kaydetti.

        Öğrenciler, Yıldız'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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