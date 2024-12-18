Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
13 Aralık'taki kaza sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Hüseyin B'nin cenazesi, Ekinhisar köyünde toprağa verildi.
O.Ç. idaresindeki 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü, 13 Aralık'ta Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ofis Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin B'ye (63) çarpmıştı.
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