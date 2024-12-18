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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:40
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı yaya, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        13 Aralık'taki kaza sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Hastanedeki işlemlerinin ardından Hüseyin B'nin cenazesi, Ekinhisar köyünde toprağa verildi.

        O.Ç. idaresindeki 06 DZS 554 plakalı yolcu otobüsü, 13 Aralık'ta Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ofis Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin B'ye (63) çarpmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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