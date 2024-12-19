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        Dazkırı'da "Bir konu bir konuk" projesi devam ediyor

        Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:11
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        Dazkırı'da "Bir konu bir konuk" projesi devam ediyor
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        Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

        Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, konuk olan Dinar İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu'nun dini söyleşisiyle devam etti.

        Programın ardından Kervancıoğlu'na hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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