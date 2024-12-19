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        Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:35
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        Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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