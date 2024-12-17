Afyonkarahisar ekonomisi 2023 yılında yüzde 25,37 büyüdü

Afyonkarahisar ekonomisi Türkiye İstatistik Turumu (TÜİK) 2023 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre yüzde 25,37 oranında artarak Ege Bölgesinin lideri oldu.

TÜİK ve Zafer Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranındaki yüzde 25,37'lik artış, şehri hem bölgesinde hem de Türkiye genelinde zirveye taşıdığı bildirildi.

Kişi başına GSYH, 6 bin 889 dolardan 8 bin 637 dolara çıkarak artış olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu oran, Türkiye ortalaması olan yüzde 24,24'ü de aşarak Afyonkarahisar'ın ekonomik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Afyonkarahisar, İzmir, Muğla gibi ekonomik devleri geride bırakarak, yalnızca rakamlarla değil, sosyal ve ekonomik alanlardaki yenilikleriyle de örnek bir kalkınma modeli sundu. Hizmet ve gastronomide sektöründe de büyük dönüşüm gerçekleştiren yolların kesişme noktasındaki kentte, hizmet sektörü 2023 yılında yüzde 9,1 büyüyerek toplamda 30 milyar liralık bir hacme ulaştı. Gastronomi turizminde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar, bu alanda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri oldu. Termal otelleri ve yerel mutfak kültürüyle dünya çapında tanınırlık kazanan şehir, gastronomi ekonomisiyle hem istihdam yarattı hem de ekonomiyi güçlendirdi."

Afyonkarahisar, ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 367 ile TR33 Bölgesinde açık ara lider olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu başarı, şehrin sanayi ve tarım sektöründeki üretkenliğini ve uluslararası pazarlardaki gücünü ortaya koyuyor. Afyonkarahisar, 2022 yılında işgücüne katılım oranında 38. sıradayken, 2023 yılında 23. sıraya yükselerek büyük bir sıçrama yaptı. İstihdam oranında da benzer bir başarı yakalayarak 25. sıraya yükselen şehir, yeni yatırımlarla iş gücüne olan katkısını artırdı." ifadelerine yer verildi.