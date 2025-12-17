Afyonkarahisar'da "Al Fadimem" Türküsü araştırıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde TÜBİTAK projesi kapsamında "Al Fadimem" Türküsü hakkında araştırma yapıldı.

Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Faruk Karakuş danışmanlığında 12. Sınıf öğrencisi Ertuğrul Meriç Boydemir, Türk Dili ve Edebiyatı alanında TÜBİTAK 2204 - A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Türkünün gerçek hikayesi ile ilk sözleri birinci elden kaynaklarla derledi.

Proje kapsamında halk kültürünün önemli taşıyıcılarından biri olan Türkülerde zamanla yaşanan söz ve anlam değişimleri araştırıldı.

Bu kapsamda, İscehisar ve Bayat ilçelerinde "Al Fadimem" Türküsünün kahramanlarıyla aynı dönemde yaşamış akraba ve komşularıyla görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda bilgiler ile Türkü'nün il sözlerinin yer aldığı bir kasette ses kaydı bulundu.

Saha çalışmaları sonucunda, günümüzde bilinen sözlerden farklı olarak Türkünün daha önce kayıt altına alınmamış kıtaları derlendi.