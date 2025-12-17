Afyonkarahisar'dan ABD ve Avrupa'ya titanyumdan implant ihraç ediliyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bir firma, ürettiği titanyumdan kalça, çene ve omurilik implantlarını, ABD, Belçika, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyor.

Afyonkarahisarlı iş insanı Önder Artuk'un girişimiyle Organize Sanayi Bölgesi'ne 2019'da sivil havacılık, savunma sanayi ve medikal sektörüne yönelik üretim tesisi kuruldu.

AR-GE çalışmaları sonrası tesis, 6 yıldır titanyumdan Türkiye'nin önde gelen firmalara kritik öneme sahip uçak, silah ve medikal parçaların üretimini gerçekleştiriyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, AA muhabirine, Türkiye'de akla gelen bütün büyük sivil havacılık ve savunma sanayi firmalarına uçak ve füze parçaları, medikal firmalara da kalça, çene ve omurilik implantları ürettiklerini anlattı.

Ürettikleri medikal parçaları yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Artuk, tesiste eklemeli imalat yöntemiyle kafa tası, kalça, omurga, çene ve parmak implantları ürettiklerini, bu implantların yurt içi ve yurt dışındaki hassas ameliyatlarda kullanıldığını bildirdi.

Üretimden Sorumlu Mühendis Mehmet Keskin de ham madde olarak kullandıkları titanyumdan sivil havacılık ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan uçak ve füze parçaları ile medikal alanında kullanılan implantlar ürettiklerini dile getirdi.

Çok güzel geri dönüşler aldıklarını, talep olması durumunda farklı implant çeşitlerini de ürettiklerini dile getiren Artuk, "Yerli ve milli sermayemizle bu yatırımımızı hayata geçirdik. Ülkemizdeki sivil havacılık, savunma sanayi ve medikal anlamda bütün büyük projelerde mutlaka, tesisimizden üretilen bir parça gidiyor. İki yıl içerisinde tesisimizde tasarım merkeziyle ilgili çalışmalar planlıyoruz. Bu süreçte 5 bin kişiye istihdam sağlama ve Türkiye'nin ilk 500 şirketinden biri olma düşüncemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sayılı cihaz parkuruna sahip firmalarından biri olduklarına dikkati çeken Keskin, "Eklemeli imalatta bir saç teli kalınlığında (60 mikron) serilen titanyum tozu, lazer gücüyle katmanlı bir üretim meydana geliyor. Bu imalatla farklı geometrik şekildeki parçaları üretebiliyoruz. Ürettiğimiz parçalardan bugüne kadar hep olumlu geri dönüşler aldık. Medikal alanda ürettiğimiz kalça, çene ve omurilik implantlarını ABD ile Belçika, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Makine Yüksek Mühendisi İsmail Boztay ise Afyonkarahisar'dan katma değerli ve hassas malzemeler ürettikleri için gurur duyduklarını ifade etti.