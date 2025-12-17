Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'dan ABD ve Avrupa'ya titanyumdan implant ihraç ediliyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bir firma, ürettiği titanyumdan kalça, çene ve omurilik implantlarını, ABD, Belçika, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'dan ABD ve Avrupa'ya titanyumdan implant ihraç ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da bir firma, ürettiği titanyumdan kalça, çene ve omurilik implantlarını, ABD, Belçika, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyor.

        Afyonkarahisarlı iş insanı Önder Artuk'un girişimiyle Organize Sanayi Bölgesi'ne 2019'da sivil havacılık, savunma sanayi ve medikal sektörüne yönelik üretim tesisi kuruldu.

        AR-GE çalışmaları sonrası tesis, 6 yıldır titanyumdan Türkiye'nin önde gelen firmalara kritik öneme sahip uçak, silah ve medikal parçaların üretimini gerçekleştiriyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, AA muhabirine, Türkiye'de akla gelen bütün büyük sivil havacılık ve savunma sanayi firmalarına uçak ve füze parçaları, medikal firmalara da kalça, çene ve omurilik implantları ürettiklerini anlattı.

        Ürettikleri medikal parçaları yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Artuk, tesiste eklemeli imalat yöntemiyle kafa tası, kalça, omurga, çene ve parmak implantları ürettiklerini, bu implantların yurt içi ve yurt dışındaki hassas ameliyatlarda kullanıldığını bildirdi.

        Çok güzel geri dönüşler aldıklarını, talep olması durumunda farklı implant çeşitlerini de ürettiklerini dile getiren Artuk, "Yerli ve milli sermayemizle bu yatırımımızı hayata geçirdik. Ülkemizdeki sivil havacılık, savunma sanayi ve medikal anlamda bütün büyük projelerde mutlaka, tesisimizden üretilen bir parça gidiyor. İki yıl içerisinde tesisimizde tasarım merkeziyle ilgili çalışmalar planlıyoruz. Bu süreçte 5 bin kişiye istihdam sağlama ve Türkiye'nin ilk 500 şirketinden biri olma düşüncemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

        Artuk, tesisteki üretim bandında Afyonkarahisar'daki meslek liselerinden personel temini yaptıklarını belirterek, katma değerli ürünler için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

        - "Ürettiğimiz parçalardan bugüne kadar hep olumlu geri dönüşler aldık"

        Üretimden Sorumlu Mühendis Mehmet Keskin de ham madde olarak kullandıkları titanyumdan sivil havacılık ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan uçak ve füze parçaları ile medikal alanında kullanılan implantlar ürettiklerini dile getirdi.

        Türkiye'nin sayılı cihaz parkuruna sahip firmalarından biri olduklarına dikkati çeken Keskin, "Eklemeli imalatta bir saç teli kalınlığında (60 mikron) serilen titanyum tozu, lazer gücüyle katmanlı bir üretim meydana geliyor. Bu imalatla farklı geometrik şekildeki parçaları üretebiliyoruz. Ürettiğimiz parçalardan bugüne kadar hep olumlu geri dönüşler aldık. Medikal alanda ürettiğimiz kalça, çene ve omurilik implantlarını ABD ile Belçika, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Makine Yüksek Mühendisi İsmail Boztay ise Afyonkarahisar'dan katma değerli ve hassas malzemeler ürettikleri için gurur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
        Öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı
        Öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı
        Polis 9 bin 217 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı
        Polis 9 bin 217 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı
        Şuhut'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Şuhut'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Polis 3 farklı suçtan hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı
        Polis 3 farklı suçtan hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı