        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:09
        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kaçak parfüm üretimi yapan M.D'ye ait depoda arama yaptı.

        Yapılan aramada, kaçak parfüm ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

