Afyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
A.G. (27) idaresindeki 03 EV 550 plakalı otomobil, Ahmetpaşa beldesine giden yolun kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araçtaki sürücünün yanı sıra F.B. (26) ve A.O.K. (27) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bu kişilerden A.G. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, F.B. ve A.O.K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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