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        Afyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:21
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        Afyonkarahisar'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.G. (27) idaresindeki 03 EV 550 plakalı otomobil, Ahmetpaşa beldesine giden yolun kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada araçtaki sürücünün yanı sıra F.B. (26) ve A.O.K. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bu kişilerden A.G. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, F.B. ve A.O.K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan A.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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