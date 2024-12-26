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        Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:44
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.E. (26) idaresindeki 16 ASE 911 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.C'ye (23) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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