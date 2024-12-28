Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Sandıklı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde bazı belde, 22 köy ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Jandarma ekipleri de bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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