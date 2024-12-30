Afyonkarahisar'da kar yağışının ardından kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor

Afyonkarahisar'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından şehirlerarası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmalarını Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da an be an takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı, İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personellle çalışmalarına devam ettiği bildirildi.