Afyonkarahisar'da ev yangını

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yarenler Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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