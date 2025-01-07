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        Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadını öldüren kişi, intihara teşebbüs etti

        Afyonkarahisar'da hastane kantininde çalışan kadını tabanca ile öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:24 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:35
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        Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadını öldüren kişi, intihara teşebbüs etti
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        Afyonkarahisar'da hastane kantininde çalışan kadını tabanca ile öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        M.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içindeki kantinde çalışan D.K. ile tartıştı.

        Tartışma sonrasında M.A. yanında getirdiği silahla D.K'yi başından ve göğsünden vurdu. Daha sonra M.A, kendi başına ateş etti.

        Hastanedeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yoğun bakıma alınan yaralılardan D.K. kurtarılamadı.

        M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu, tabancaya el koydu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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