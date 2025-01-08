Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        O.K, (62) idaresindeki 42 AEC 186 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 2. kilometresinde S.H'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da bir kadını öldürdüğü silahla kendisini yaralayan şüpheli...
        Afyonkarahisar'da bir kadını öldürdüğü silahla kendisini yaralayan şüpheli...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Hastanede karşılaştığı ve eski işçisi olan kadını tabancayla öldürüp, intih...
        Hastanede karşılaştığı ve eski işçisi olan kadını tabancayla öldürüp, intih...
        Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadını öldüren kişi, intihara teşebbüs et...
        Afyonkarahisar'da kantin çalışanı kadını öldüren kişi, intihara teşebbüs et...
        Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı Afyonkarahisar'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı Afyonkarahisar'da konuştu: