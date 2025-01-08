Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
O.K, (62) idaresindeki 42 AEC 186 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 2. kilometresinde S.H'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.