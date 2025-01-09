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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:43
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada 172 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda, yakalanan 4 şüpheliden 3'üne adli işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        - Bayat'ta firari hükümlü yakalandı

        Bayat ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'yü Bayat ilçesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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