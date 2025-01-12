Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Denizli'de polis memuru olduğu öğrenilen Y.U. (33) idaresindeki 16 AEB 079 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Gökçek köyü yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.U. (30), S.U. (6) ile Y.U. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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