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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:37
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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.O. (52) idaresindeki 03 DR 021 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.O. (44), Ş.O. (22), E.C. (20) ve C.O. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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