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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:47
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Z. ile M.E. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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