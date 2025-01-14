Afyonkarahisar'da asayiş

Öte yandan araması bulunan 33 şüpheli yakalandı, bazı iş yerlerinde kumar oynayan 10 şüpheliye de idari ve adli işlem uygulandığı bildirildi.

Aramalarda, 7 tüfek, 2 tabanca, 1 kuru sıkı, 47 bıçak, bir miktar uyuşturucu ve 206 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, 6-12 Ocak'taki denetimlerde 5 bin 49 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

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