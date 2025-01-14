Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis cezasıyla aranan Z.S'yi yakaladı.
Hükümlü savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Asayiş denetimi
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, il genelinde asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, 6-12 Ocak'taki denetimlerde 5 bin 49 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.
Aramalarda, 7 tüfek, 2 tabanca, 1 kuru sıkı, 47 bıçak, bir miktar uyuşturucu ve 206 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 47 şüpheliye idari para cezası uyguladı.
Öte yandan araması bulunan 33 şüpheli yakalandı, bazı iş yerlerinde kumar oynayan 10 şüpheliye de idari ve adli işlem uygulandığı bildirildi.
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