Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde 3 gün önce bir kavgaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisine S.S. (22) mukavemet etti, bıçak kabzasıyla darbetti.

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