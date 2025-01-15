Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem

        Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bekçiye mukavemet eden şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde 3 gün önce bir kavgaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisine S.S. (22) mukavemet etti, bıçak kabzasıyla darbetti.

        Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetim...
        Afyonkarahisar'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetim...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Gurbetçi çift, Afyonkarahisar'da komşu esnaf oldu
        Gurbetçi çift, Afyonkarahisar'da komşu esnaf oldu
        Kızılören'de 8 öğrenci güreş turnuvasına katılacak
        Kızılören'de 8 öğrenci güreş turnuvasına katılacak
        Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı