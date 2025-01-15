Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
U.E. (52) idaresindeki 45 G 80787 geçici plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E. (24) yaralandı.
İkinci kazada, H.Y'nin (27) kullandığı 27 ABP 316 plakalı tır, önce Afyonkarahisar-Konya yolundaki köprü direğine ardından N.K. yönetimindeki 15 AP 064 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan tır sürüsücü, ekiplerin müdahaleyiyle araçtan çıkarıldı.
Erenler Mahallesi, Bolvadin ile Sultandağı ilçelerindeki 3 farklı trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırıldı.
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