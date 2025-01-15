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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:02
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

        U.E. (52) idaresindeki 45 G 80787 geçici plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E. (24) yaralandı.

        İkinci kazada, H.Y'nin (27) kullandığı 27 ABP 316 plakalı tır, önce Afyonkarahisar-Konya yolundaki köprü direğine ardından N.K. yönetimindeki 15 AP 064 plakalı araca çarptı.

        Kazada yaralanan tır sürüsücü, ekiplerin müdahaleyiyle araçtan çıkarıldı.

        Erenler Mahallesi, Bolvadin ile Sultandağı ilçelerindeki 3 farklı trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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