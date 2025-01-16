Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, iki kişinin 685 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler D.A.Ö. ile H.K'yi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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