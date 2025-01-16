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        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:28
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        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, iki kişinin 685 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler D.A.Ö. ile H.K'yi adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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