Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, iki kişinin 685 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

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