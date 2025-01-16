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        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin kayalar arasında cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:32
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        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
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        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin kayalar arasında cesedi bulundu.

        Işıklar beldesinde Eski Işıklar mevkisinde arazide sondaj yapanlar, kayaların arasında yerde yatan bir kişinin olduğunu gördü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Dilaver B'ye ait olduğu tespit edildi.

        Dilaver B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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