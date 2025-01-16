Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin kayalar arasında cesedi bulundu.
Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin kayalar arasında cesedi bulundu.
Işıklar beldesinde Eski Işıklar mevkisinde arazide sondaj yapanlar, kayaların arasında yerde yatan bir kişinin olduğunu gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Dilaver B'ye ait olduğu tespit edildi.
Dilaver B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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