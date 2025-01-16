Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Dilaver B'ye ait olduğu tespit edildi.

Işıklar beldesinde Eski Işıklar mevkisinde arazide sondaj yapanlar, kayaların arasında yerde yatan bir kişinin olduğunu gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.