Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 3 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.S'yi Salar beldesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T, Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde ve 3 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan M.G, ise Sandıklı ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Dama'cana' kast!
        Dama'cana' kast!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Afyonkarahisar'da iş makinesinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        İscehisar'da mermerciler istişare toplandısı düzenlendi
        İscehisar'da mermerciler istişare toplandısı düzenlendi
        İş makinesinin çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        İş makinesinin çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
        Afyonkarahisar'daki Zafer Teknopark'ta yazılım çalışmaları
        Afyonkarahisar'daki Zafer Teknopark'ta yazılım çalışmaları
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı