Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Akbel mevkisinde, İ.G, idaresindeki 41 LN 849 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 06 KH 130 plakalı otomobil, Ü.D'nin kullandığı 06 CKK 861 plakalı otomobil ve H.Y. idaresindeki 60 AFL 826 plakalı otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.