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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:13
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        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 8 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Akbel mevkisinde, İ.G, idaresindeki 41 LN 849 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki 06 KH 130 plakalı otomobil, Ü.D'nin kullandığı 06 CKK 861 plakalı otomobil ve H.Y. idaresindeki 60 AFL 826 plakalı otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.

        Kazada, biri çocuk 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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