Afyonkarahisar'da tur otobüsü ile otomobilin çarptıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İ.A.V. (48) idaresindeki 34 CRN 958 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Bozan köyü yakınlarında T.B'nin (60) kullandığı 48 AJV 034 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki G.T. (71), S.T. (68), Y.V. (48) ile Z.V. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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