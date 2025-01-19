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        Afyonkarahisar'da tur otobüsü ile otomobilin çarptıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:14
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        Afyonkarahisar'da tur otobüsü ile otomobilin çarptıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        İ.A.V. (48) idaresindeki 34 CRN 958 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Bozan köyü yakınlarında T.B'nin (60) kullandığı 48 AJV 034 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki G.T. (71), S.T. (68), Y.V. (48) ile Z.V. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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