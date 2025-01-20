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        Afyonkarahisar'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:02
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        Afyonkarahisar'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde yaşayan M.K. ile İ.K'nin tarihi eser niteliğindeki heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 santimetre uzunluğunda başsız ve bir ayağı olmayan kadın heykeli ele geçirdi.

        M.K. ile İ.K, hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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