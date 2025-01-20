Afyonkarahisar'da tarihi değeri olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi
Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.
Afyonkarahisar'da, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen heykele el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde yaşayan M.K. ile İ.K'nin tarihi eser niteliğindeki heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 santimetre uzunluğunda başsız ve bir ayağı olmayan kadın heykeli ele geçirdi.
M.K. ile İ.K, hakkında adli işlem uygulandı.
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