Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye adli işlem
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi.
Otomobildeki 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.
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