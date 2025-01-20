Afyonkarahisar'da 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette 3 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da kamyonette 3 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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