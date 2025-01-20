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        Afyonkarahisar'da 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da kamyonette 3 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:51
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        Afyonkarahisar'da 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da kamyonette 3 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette 3 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

        Sürücü hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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