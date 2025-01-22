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        Afyonkarahisar'da tur midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:00
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        Afyonkarahisar'da tur midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.Y. (55) idaresindeki 35 CJU 765 plakalı tur midibüsü, Dinar ilçesi Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 Çinli turist, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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