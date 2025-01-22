Afyonkarahisar'da tur midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. (55) idaresindeki 35 CJU 765 plakalı tur midibüsü, Dinar ilçesi Bağcılar köyü Çobançeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 Çinli turist, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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