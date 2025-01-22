Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.A.T. (22) idaresindeki 03 ADN 552 plakalı otomobil, ilçenin Üçlerkayası köyü mevkisinde İ.T. (33) yönetimindeki 26 KY 349 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.A.T. ile aynı araçta bulunan M.M.A. (20), A.T.T. (20) ve İ.C.T. (21) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine, 26 KY 349 plakalı sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan B.S. (29), F.S. (8) ve A.S. (35) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Midibüs şarampole devrildi, 3 turist yaralandı
        Midibüs şarampole devrildi, 3 turist yaralandı
        Afyonkarahisar'da tur midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tur midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        "Saman ev"in bacası 10 yıldır tütüyor
        "Saman ev"in bacası 10 yıldır tütüyor
        Depremzede ressam kurduğu sanat atölyesiyle dünyasını renklendirmeyi sürdür...
        Depremzede ressam kurduğu sanat atölyesiyle dünyasını renklendirmeyi sürdür...
        Afyonkarahisar'da 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 3 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye adli işlem
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişiye adli işlem