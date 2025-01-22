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        Afyonkarahisar'da "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:09
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        Afyonkarahisar'da "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Ege İhracatçıları Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin, 2024 yılında enflasyonu yüzde 65'ten yüzde 44'e kadar düşürerek kısmen başarılı olduğunu söyledi.

        Eskinazi, 2025'i ekonomik programda kararlılık yılı olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Tarihin en zorlu yıllarından biri olan 2024'te Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolara taşıdık. Bunu da tarım ve maden sektörlerinin ihracat başarısına borçluyuz." dedi.

        Sanayi ihracatının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatının yüzde 4 artışla 7,6 milyar dolar olduğunu anlatan Eskinazi, şöyle devam etti.

        "Madencilik ihracatı yüzde 23 artışla 1,3 milyar dolara ulaştı. 2024 yılında 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken 111'inde ihracatı artırdık. Almanya'ya 1,7 milyar dolar, ABD'ye yüzde 8 artışla 1,6 milyar dolar, İtalya'ya 1 milyar dolar, İspanya'ya 988 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 7 artışla 939 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2024'te Avrupa Birliği 9,3 milyar dolarla ihracatın önemli bir bölümünü oluşturdu. Avrupa kıtası payı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. Amerika ülkelerine 2,3 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 2 milyar dolar, Afrika ülkelerine 1,4 milyar dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine 1,3 milyar dolar ihracat yaptık."

        ATSO Başkanı Hüsnü Serteser de Afyonkarahisar'ın, yalnızca tarih, termal, lezzet ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda tarım, sanayi, gıda ve mermer gibi birçok sektördeki üretim gücüyle ülkenin kalkınmasında önemli role sahip olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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