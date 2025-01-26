Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.S. (20) idaresindeki 34 HE 2542 plakalı otomobil, ilçenin Yenice köyü mevkisinde B.Ç. (29) yönetimindeki 64 ABR 061 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü B.Ç. ile otomobillerde bulunan 4 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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