Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:22 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.S. (20) idaresindeki 34 HE 2542 plakalı otomobil, ilçenin Yenice köyü mevkisinde B.Ç. (29) yönetimindeki 64 ABR 061 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.Ç. ile otomobillerde bulunan 4 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        MİT Başkanı Kalın, Şam'a gitti
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Afyon'da 31 ton bozuk peynir ele geçirildi
        Afyon'da 31 ton bozuk peynir ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli yakala...
        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli yakala...
        Afyonkarahisar'da köpeğini sokağa bırakana ceza uygulanacak
        Afyonkarahisar'da köpeğini sokağa bırakana ceza uygulanacak
        Afyonkarahisar'da hayvanını sokağa bırakana 72 bin lira ceza uygulanacak
        Afyonkarahisar'da hayvanını sokağa bırakana 72 bin lira ceza uygulanacak
        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da duruşmada avukata saldırı girişimi iddiası
        Afyonkarahisar'da duruşmada avukata saldırı girişimi iddiası