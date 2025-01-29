Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra öldüğü iddiasına inceleme

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra öldüğü iddiasına inceleme
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        İddiaya göre Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

        Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

        İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!

        Benzer Haberler

        Eşinin 'sarı serum' nedeniyle öldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
        Eşinin 'sarı serum' nedeniyle öldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
        Annesini pompalı tüfekle öldürdü
        Annesini pompalı tüfekle öldürdü
        Afyonkarahisar'da minibüs elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da minibüs elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi gözal...
        Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi gözal...
        Afyonkarahisar'da 30 ton kaşar peyniri ve 31 ton süt ürünü ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 30 ton kaşar peyniri ve 31 ton süt ürünü ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da yangın tüpü satan iş yerleri denetleniyor
        Afyonkarahisar'da yangın tüpü satan iş yerleri denetleniyor