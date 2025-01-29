Vali Yiğitbaşı, tarihi Uzun Çarşıyı ziyaret etti
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Uzun Çarşı da esnafla bir araya geldi.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Uzun Çarşı da esnafla bir araya geldi.
Yiğitbaşı, şehir dışından gelenlerle Afyonkarahisar'ın kültürel zenginliklerini paylaştı.
Esnafla sohbet eden Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın her alanda daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
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