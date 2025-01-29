Afyonkarahisar'da oğlu tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Afyonkarahisar'da oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.
Afyonkarahisar'da oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.
Sevgi Erbay'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.
Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyüne getirilen kadının cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Kadının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Fatih Mahallesi'nde Erbay'ın öldürülmesiyle ilgili oğlu ve arkadaşı gözaltına alınmıştı.
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