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        Afyonkarahisar'da oğlu tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

        Afyonkarahisar'da oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da oğlu tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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        Afyonkarahisar'da oğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Sevgi Erbay'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

        Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyüne getirilen kadının cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

        Kadının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Fatih Mahallesi'nde Erbay'ın öldürülmesiyle ilgili oğlu ve arkadaşı gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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