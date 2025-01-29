MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Afyon'da istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu:

MHPGenel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yolun, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rota olduğunu bildirdi.

Durmaz, bir termal otelde gerçekleştirilen MHP Belediye Meclis üyelerinin istişare ve değerlendirme toplantısında, yüzyıllar boyunca bu topraklarda varlık mücadelesi veren Türk milletinin, her devirde hiç durmadan ilerlemeyi, büyümeyi ve yükselmeyi amaçladığını söyledi.

Ancak bölücü terör sorununun, Anadolu'nun birliğine, kutlu yürüyüşüne en büyük engeli oluşturduğunu, 40 yıldan beri milletin huzurunu, refahını ve birliğini tehdit ettiğini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin izlediği büyük stratejik yol, her adımında Türk milletinin tarihi ve kültürel birikimiyle şekillenen, Cumhuriyet'in yarınına dair güvenli bir rotadır. Liderimizin, ülkemizden ve sınırlarımızdan terörün tasfiyesini amaçlayan hamlesini bu arka plan çerçevesinde okumak, tarihi gerçekler üzerinden değerlendirmek her vicdan sahibi insanın sorumluluğudur. Liderimizin uzattığı elin manasını, muhtevasını idrak etmeden dile getirdikleri gerçek dışı, iftiralarla dolu yalan sözlerle milletimizi manipüle etmeye çalışanlar daha önceki örneklerinde olduğu gibi yine yanılacaklar, yine inkar edecekler ve yine milletimizin ferasetine boyun eğeceklerdir. Ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar gömülecek."

Durmaz, sınırların içinde veya sınır ötesinde ülkeyi, milleti tehdit eden hiçbir terör örgütüne yaşam izninin olmadığını, olmayacağını dile getirdi.

- "Makamlar, koltuklar hiç kimseye suç işleme hakkı vermez"

Yerel yönetimlerin görevinin, halkın ihtiyaçlarını gözetmek, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek üzerine şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Bu bağlamda üretken belediyecilik anlayışımız sadece bir idari yönetim tarzı değil, aynı zamanda yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesidir." dedi.

Toplumsal ayrışmayı körükleyen, birliktelikleri değil farklılıkları kaşıyan belediye anlayışının devletin birliğine, milletin dirliğine karşı yapılacak en büyük kötülük olduğunu anlatan Durmaz, şöyle konuştu: