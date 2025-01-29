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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra öldüğü iddiasına inceleme

        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:32
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra öldüğü iddiasına inceleme
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        Afyonkarahisar'da bir kişinin serum verildikten sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

        İddiaya göre, Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

        Fenalaşan Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

        İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, AA muhabirine, ikinci serum verildiğinde eşinin nefes alamadığını, kalbinin durduğunu söyledi.

        Eşinin ambulansla başka bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını belirten Gündoğan, "Doktor eşimin ciğerlerinin bittiğini ve beynine ödem attığını söyledi. İlk müdahaleyi zamanında yapmadıkları için 20 saatte eşimi kaybettik. Umreye gidecektik umrede ihram yerine kefen giydirdik. Adalet tecelli etsin. İhmali olan herkesin ceza almasını istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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