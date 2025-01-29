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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:50
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da annesini pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve arkadaşı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

        Evde yaralı bulunan Sevgi E. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.

        H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü.

        Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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