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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:45
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        B.K. idaresindeki 34 BDR 35 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuz beldesinde Ç.U'nun kullandığı 34 MFG 602 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Ç.U, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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