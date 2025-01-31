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        Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin yol kenarında bulunan refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:41
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        Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilin yol kenarında bulunan refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.D. (49) idaresindeki 20 ABC 773 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında yol kenarında bulunan refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.D. ile F.D. (63), E.D. (61) ve K.D. (49) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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