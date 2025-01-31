Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin yol kenarında bulunan refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin yol kenarında bulunan refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.D. (49) idaresindeki 20 ABC 773 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Kızılören ilçesi yakınlarında yol kenarında bulunan refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.D. ile F.D. (63), E.D. (61) ve K.D. (49) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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