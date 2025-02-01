Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı

Olayla ilgili, 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapma, 30 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, 92,49 gram çeşitli uyuşturucu madde, sentetik peçete, 11 cep telefonu, 10 bin lira para, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cam ve plastik aparat ele geçirildi.

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