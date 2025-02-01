Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da göl ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor

        Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirlik için göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlere devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da göl ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler sürüyor
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirlik için göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlere devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, su ürünleri denetim ekiplerince göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak denetim yapıldığını belirtti.

        Su ürünleri denetim ekipleri, Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda alınan ihbarlar üzerine Akdeğirmen Barajı'nda 50 takım, 10 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.

        Parlak, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteğiyle iç suların ve ürünlerin daha fazla korunması için tüm göl ve göletlerde denetimlerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Anne ve ağabey Güran başka cezaevine sevk edildi
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Bahçeli'den ihraç edilen teğmenler açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        Morata imzayı attı!
        Morata imzayı attı!
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Kartal'a sürpriz kanat!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Soğuk havada 40 derecelik termal havuzda kış tatili
        Soğuk havada 40 derecelik termal havuzda kış tatili
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Başsavcılık, 'sarı serum'dan ölüm iddiasına ilişkin bakanlıktan soruşturma...
        Başsavcılık, 'sarı serum'dan ölüm iddiasına ilişkin bakanlıktan soruşturma...